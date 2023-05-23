Emre Ulaş Sinan Oğan'ı insan içine çıkarmayacak karikatür çizdi. Yaşasın gerçeklerin mizahı

Usta karikatürist Emre Ulaş seçimin ikinci turunda Erdoğan’ı destekleme kararı alan Sinan Oğan’ı insan içine çıkamayacak karikatürü çizdi. Ulaş’ın karikatürüne ‘Yaşasın gerçeklerin mizahı” yorumu yapıldı.

Emre Ulaş Sinan Oğan'ı insan içine çıkarmayacak karikatür çizdi. Yaşasın gerçeklerin mizahı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,23 oy alan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

Oğan ilk tur sonrası belirli şartlar açıklayarak hangi adayı destekleyeceğini net olarak belirtmemişti.

Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası hangi adayı destekleyeceğini dün açıkladı.

Sinan Oğan düzenlediği basın toplantısında ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi.

Oğan’ın kararı sonrası sosyal medyada çok sayıda tepki geldi. Oğan’a tepkiler özellikle Cumhur İttifakı’nın içinde bulunan ve terör örgütü Hizbullah’ın siyasal uzantısı olan HÜDA PAR üzerinden oldu. Oğan’ın HÜDA PAR ile nasıl yan yana duracağı sorgulandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Oğan’ın HÜDA PAR ile ilgili sözleri hatırlatıldı.

Usta karikatürist Emre Ulaş, Oğan’ın Erdoğan’a desteğini açıklaması sonrası çizdiği karikatürde söz konusu kararı mizah dolu bir dille anlattı. Ulaş’ın karikatürü sonrası “Yaşasın gerçeklerin mizahı” yorumu yapıldı.

İŞTE O KARİKATÜR:

a3859542-340a-4c65-abc5-be204eb8609e.jpg

İlgili Haberler
Sinan Oğan’ın saray hakkında söylediği sözler ortaya çıktı. Sosyal medya bulup çıkardı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Sinan Oğan' göndermeli ‘sandık’ çağrısı: Cehennemin kapılarını kimin kapayacağı netleşmiştir
Emre Ulaş'tan üç müthiş karikatür. Seçimin sonucunu şimdiden açıkladı
Emre Ulaş'tan AKP'lileri uykusuz bırakacak domuz bağı karikatürü
Emre Ulaş seçimde Üsküdar’ı geçemeyen atı çizdi
Öne Çıkanlar
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Son Haberler
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret Güncel
Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ağını haber yapan muhabire hapis cezası. Gerekçe: Erdoğan'a hakaret
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi? Yazarlar
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Güncel
İki motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede Dünya
Küresel vahşi yaşam kaybı düşünülenden daha kötü seviyede
Romatizmayı gideren bitkiler Şifalı Bitkiler
Romatizmayı gideren bitkiler
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı Dünya
Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi Polonya'da başladı
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye Güncel
Suriyeliden trafikte tabanca ile gözdağı. Bir de Suriyeli mafyamız eksikti. Kim soktu bunları ülkeye