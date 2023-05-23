Emre Ulaş Sinan Oğan'ı insan içine çıkarmayacak karikatür çizdi. Yaşasın gerçeklerin mizahı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 5,23 oy alan ATA İttifakı’nın adayı Sinan Oğan’ın ikinci turda kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

Oğan ilk tur sonrası belirli şartlar açıklayarak hangi adayı destekleyeceğini net olarak belirtmemişti.

Oğan, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmeler sonrası hangi adayı destekleyeceğini dün açıkladı.

Sinan Oğan düzenlediği basın toplantısında ikinci turda Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi.

Oğan’ın kararı sonrası sosyal medyada çok sayıda tepki geldi. Oğan’a tepkiler özellikle Cumhur İttifakı’nın içinde bulunan ve terör örgütü Hizbullah’ın siyasal uzantısı olan HÜDA PAR üzerinden oldu. Oğan’ın HÜDA PAR ile nasıl yan yana duracağı sorgulandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımda Oğan’ın HÜDA PAR ile ilgili sözleri hatırlatıldı.

Usta karikatürist Emre Ulaş, Oğan’ın Erdoğan’a desteğini açıklaması sonrası çizdiği karikatürde söz konusu kararı mizah dolu bir dille anlattı. Ulaş’ın karikatürü sonrası “Yaşasın gerçeklerin mizahı” yorumu yapıldı.

İŞTE O KARİKATÜR: