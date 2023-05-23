Emre Ulaş'tan kahkaha dolu Ümit Özdağ karikatürü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu bu Pazar (28 Mayıs) yapılacak.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ dağılan Ata İttifakının cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın AKP’li Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme yapmış ve kararını bugün açıklayacağını söylemişti.

Bugün ise bir açıklama yapan Özdağ kararın yarın açıklanacağını duyurdu.

Emre Ulaş bam teline dokunarak Özdağ’ın Belediye başkanlığı seçimine kadar karar vereceğini mizahını konuşturarak gündeme taşıdı.