Emre Ulaş'tan gülme garantili Ümit Özdağ ve Sinan Oğan karikatürü

Siyasi mizahın usta ismi Emre Ulaş'tan yine çok güldürecek ve düşündürecek bir karikatür geldi.

Seçimlerin ikinci tura kalmasıyla birlikte ATA İttifakı'nı oluşturan partilerle ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın nasıl tercihlerde bulunacağı merak konusu olmuştu.

Son olarak Sinan Oğan, Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararı alırken ATA İttifakı'nın en büyük partisi olan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Kemal Kılıçdaroğlu ile bir protokol imzalayarak tercihini Kılıçdaroğlu'ndan yana koymuştu.

Gülmecenin ağır abisi Emre Ulaş'tan da siyasi liderlerin bu tercihleriyle ilgili çok güldürecek bir karikatür geldi.

İşte o karikatür: