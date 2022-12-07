-En az 8.750 lira, en çok 9.250 lira…

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programında gündemi değerlendirirken yaptığı çarpıcı açıklamalardan alıntılar yaptım.

Babacan diyor ki;

"Millî gelirden son 2 yılda iş gücünün aldığı pay yüzde 37'den yüzde 25'e düşmüş, sermayenin aldığı pay yüzde 43'ten yüzde 54'e çıkmış.

AKP iktidarı enflasyon yoluyla kepçeyle herkesten, sonra küçük çay kaşığı ile 'zam yaptık, maaşları arttırdık' diye sözüm ona güzellik yapıyorlar.

Şimdi bu zengini daha zengin yapan, çalışanı fakirleştiren bu tabloyu düzeltmek için asgari ücrete, memura ve emekliye uygun şöyle artış yapılmalı:

-Gerçek enflasyon artı refah payı…

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamının hiç kıymeti yok. Çünkü gerçek rakam değil.

Alışverişe giden, kendine üst baş alan, gıda ihtiyacı için marketleri, pazarı gezen herkes görüyor ki;

-Türkiye'de enflasyon en az yüzde 200…

TÜİK'i referans alırsanız ülkede yoksulluk çoğalır. Sabit gelirli herkes kaybeder. Gerçek enflasyonu baz almak gerekiyor."

Değerli okurlarım,

Türk-İş'in resmen açıkladıkları 7.785 liralık açlık sınırını, "Kırmızı Çizgi" olarak açıkladı.

Aslında kabul etse ne olur, etmese ne olur?

Aslında komisyon toplansa ne olur, toplanmasa ne olur?

Çünkü; Asgari Ücret Komisyonu değil kararı tek adam verecek;

-Recep Tayyip Erdoğan…

Kimse kimseyi kandırmasın.

Siyasiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları çeşitli rakamlar veriyorlar.

-Temmuz ayında Erdoğan asgari ücreti %30 artırdı.

Bu durumu dikkate alarak şimdi hesap yapalım…

2021 Kasım-2022 Kasım ayı yıllık enflasyonu;

-Yüzde 84,39

1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında 2022 yılı enflasyonunu TÜİK diyelim ki şöyle açıkladı; Yüzde 80…

Asgari ücretin yüzde 30'u Temmuz 2022'de ödendiğine göre geriye ne kaldı? Yüzde 50…

Asgari ücret net ne kadar? 5.500 lira...

Yüzde 50'si ne kadar? 2.750 lira…

Asgari ücret+yüzde 50 enflasyon farkı ne kadar? 8.250 lira…

Saray danışmanları ile AKP'nin ekonomist milletvekillerini arayarak asgari ücret araştırması yaptım.

Çıkan sonuç şudur:

-En az 8.750 lira, en çok 9.250 lira…

Değerli okurlarım,

Demokrasi ve Atılım Partisi'nin lideri Ali Babacan bu şemayı da göstererek şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye'deki en büyük faiz lobisi iktidardır.

2018'de ucube tek adam rejimi başlayıncaya kadar faiz miktarı aynı seviyede gidiyor.

2018'den itibaren yüksek faiz patlıyor.

Gelmiş geçmiş en yüksek faiz 2022'de Aralık ayı hariç 330 milyar lira olarak ödendi.

Erdoğan tarafından hazırlanan ve Meclis'te görüşülen 2023 bütçesinde de 566 milyar faiz ödeneceği beyan edildi ki bu durumda;

-Sermayenin millî gelirden aldığı pay yükseliyor,

-İş gücünün aldığı pay düşüyor.

Ekonomiden sadece sermaye daha çok pay alıyorsa bu sosyal devlet değildir.

- Bu, enflasyon yoluyla yapılmış bir hırsızlıktır.

Türkiye'deki en büyük faiz lobisi iktidardır."

Değerli okurlarım,

Bu şemalar ve Babacan'ın açıklamaları ısrarla sürekli olarak yazdığım şu görüşümü net şekilde ortaya koydu:

-AKP iktidarı zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor…

Ali Babacan çok çalışkan bir siyasetçi.

Televizyon yayınlarında hem görsel hem sözel açıklamaları ile AKP iktidarına yönelik eleştirilerini çok açık ve net ortaya koyuyor.

Şu şema da çok çarpıcı;

Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan'ın kur artışını engellemek için "kurtuluş" olarak ortaya koyduğu Kur Korumalı Mevduat formülündeki kur farkı; 320 milyar lira…

2022'de faize ödenen miktar; 330 milyar lira…

Toplam; 650 milyar lira…

Babacan diyor ki;

-"TOKİ'nin yapacağı konutlardan bir tanesinin fiyatı baz olarak alınırsa faizlere ödenen 650 milyar lira ile tam bir milyon konut yapılır ihtiyaç sahiplerine bedava verilirdi…"

Haklı mı? Yerden göğe kadar haklı…

Peki, Erdoğan iktidarı ne yaptı?

Dar gelirlilerden toplanan vergilerle parası olan zengine daha çok faiz ile daha çok rantı arttırarak dağıtmaya devam edeceğini 2023 bütçesi ile teyit etti…

Bu faciaya bu haksız gelir dağılımına, bu enflasyona bu zamlara bu rantlara ve bu rantçılara kim "dur" diyecek;

-Büyük Türk milleti…

2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi şu hale geldi;

-Milletin makus talihini değiştirme seçimleri

İnanıyorum ki 6 lider, uzman kadroları ile bu işi başaracak milleti bu ekonomik kriz zulüm sarmalından kurtaracaktır.