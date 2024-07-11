En düşük emekli maaşı belli oldu. Cem Küçük hükümeti beklemeden net rakamı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
En düşük emekli maaşı belli oldu. Cem Küçük hükümeti beklemeden net rakamı açıkladı

Milyonlarca emekli ekonomi kurmaylarının yapacağı maaş toplantısına kilitlenmişken ünlü gazeteci Cem Küçük emekli maaşlarında yapılacak yeni düzenlemeyi hükümetten önce canlı yayında açıkladı. Cem Küçük bir de rakam verdi.

SSK ve BAĞ KUR emeklilerine yapılan yüzde 24.73 oranındaki Temmuz zammının milyonlarca emeklinin maaşında bir değişiklik yapmayacağının ortaya çıkması hükümetin geri adım atarak yeni bir emekli maaşı düzenlemesi yapmaya itmişti.

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HÜKÜMETİ BEKLEMEDEN RAKAMI AÇIKLADI

Bu düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AKP Grup Başkanvekili Abdullah Güler'den oluşan bir ekip emekli maaşlarını masaya yatırmak üzere toplanma kararı aldı.

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2 milyona yakın emeklinin maaşlarına yüzde 24.73 oranında zam yapıldığı halde en düşük emekli maaşı olan 10 bin liraya mecbur kalması toplumda büyük hayal kırıklığı oluşmasına neden oldu. Ekonomi kurmaylarının konuyu revize etme kararı ile birlikte ise ekonomistler ve SGK uzmanları en düşük emekli maaşı için değişik rakamlar söylemeye başladı.

İŞTE GELEN SON KULİS BİLGİSİ

Son kulis bilgisi ise EKOLTV yayınına katılan gazeteci Cem Küçük'ten geldi. Cem Küçük daha ekonomi kurmayları açıklama yapmadan en düşük emekli maaşı için net bir rakam verdi.

8 BİN LİRANIN ALTINDA MAAŞ ALANLARA ZAM UĞRAMIYOR

Yapılan hesaplamalara göre 8 bin lira ve altında aylık alan emeklilerin tümü zammın ardından bile yine 10 bin lira maaş almaya devam edecek.

Daha önceki zam dönemlerinde de aldığı kulis bilgilerin paylaşarak isabetli açıklamaları ile gündeme gelen Cem Küçük katıldığı yayında hükümeti beklemeden en düşük emekli maaşının kaç lira olacağını söyledi. Cem Küçük'ün aldığı son kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onaylamasından sonra 12 bin lira seviyesine çekilecek.

Bu düzenleme belli bir emekli kesiminin işine yarayacak. Ancak SSK ve BAĞ KUR emeklileri ile memur emeklileri arasında zam eşitlemesi ya da refah payı eklentisi gündemde bulunmuyor.

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