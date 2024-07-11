Fatih Altaylı'dan Mehmet Şimşek'e sert tepki: Beni zıvanadan çıkaracak şeyler söylemeye başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartı taksitlerine ilişkin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü.

Ay sonunu kredi kartı ile getirmeye çalışan milyonlarca kişi kredi kartlarına uygulanan taksit seçeneğinin kaldırılacağı haberleri üzerine kara kara düşünürken Mehmet Şimşek yurt dışında kredi kartlarına taksit gibi bir seçeneğin olmadığını söylemişti.

"KAÇ TAKSİT YAPALIM DİYE SORULDUĞUNDA ŞAŞIRIYORUM"

Bakan Şimşek'in katıldığı programda Yıllarca yurt dışında yaşadığını, 10 yılını İngiltere'de geçirdiğini söyleyerek "Şu kredi kartı meselesini bilmiyorum. Bana alışveriş yaptığımda kaç taksit yapalım diye sorulduğunda şaşırıyorum" diye konuşmuştu.

Mehmet Şimşek ailelere mümkün olduğunca ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

ŞİMŞEK'İN KREDİ KARTI TAKSİTLERİ AÇIKLAMASI FATİH ALTAYLI'YI ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bu sözler gazeteci Fatih Altaylı'yı çileden çıkardı. Mehmet Şimşek'in yurt dışında kredi kartlarında taksitlendirme uygulamasının olmadığını söylemesi üzerine Fatih Altaylı “Batı’da kredi kartına taksit yokmuş. Diğerleri var mı, onu bana söylesin. İktidara yakın iş adamlarının borçlarının affedilmesi var mı? Mehmet Şimşek artık beni zıvanadan çıkaracak garip şeyler söylemeye başladı.” diye konuştu.

Fatih Altaylı tepkisini "Müteahhitlere süresi belirsiz diyebileceğimiz şekilde yapılmış kamu özel işbirliği anlaşmaları var mı? Bir anlatsın bana. İhalesiz verilen ihaleler var mı? Davetle verilen müteahhit işleri var mı? Müteahhitlerin borçlarının duruma göre dolara duruma göre TL'ye çevirme var mı? Hükümete yakın iş adamlarının borçlarının affedilmesi var mı? Bunlar varsa eğer ben susacağım konuşmayacağım.

Batıdan bahsetmesin mesela. Desin ki bu kredi kartı meselesi bizim enflasyonla mücadelemize zarar veriyor. Emisyon dışı bir para hacmi yaratıyor. O yüzden biz bunu bir süre yasaklayacağız.

Diyebilir ki bu kredi kartı taksitleri 3 ay sonra yasaklanacak. O 3 ay içinde işinizi halledin. Sonrasında 5 sene-10 sene yasak kalacak dese, iyi tamam derim" dedi.