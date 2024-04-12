En güzel bayram mesajı deprem profesörü Ahmet Ercan’dan geldi: 3 ilde uzun süre deprem yok

Kaynak: Haber Merkezi
En güzel bayram mesajı deprem profesörü Ahmet Ercan’dan geldi: 3 ilde uzun süre deprem yok
Büyük İstanbul depremine ilişkin açıklamaları başta Prof. Dr. Naci Görür olmak üzere yer bilimciler arasında tepki çeken Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’dan milyonları sevindiren mesaj geldi.

Prof. Dr. Özgün Ahmet Ercan, X (Twitter) hesabından olası İstanbul depremine ilişkin bir açıklama yaptı.

Ercan; İstanbul, Ankara ve İzmir'de uzun süre deprem olmayacağını iddia ederek, “Bir kere geldik bu dünyaya, yaşamın keyfini çıkar" tavsiyesinde bulundu.

Başta büyük İstanbul depremi olmak üzere deprem konusundaki yorumlarıyla tepki çeken Ahmet Ercan, tavsiye niteliğindeki açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Oku, yaz, sesin çıktıkça bağır. Yürü, koş, ye, iç. Sev, sevil, sarıl sevdiklerine. Ülkemizin muhteşem doğasına at kendini, dağlar, ırmaklar, çağlayanlar, ormanlar. Haydi."

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