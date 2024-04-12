Bahçeli ve Destici’den sonra Erdoğan da Meral Akşener’e ‘gitme kal’ dedi

Düzenleme: Kaynak: Politikyol
Bahçeli ve Destici’den sonra Erdoğan da Meral Akşener’e ‘gitme kal’ dedi
27 Nisan’daki kongrede aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Gene Başkanı Meral Akşener’e Devlet Bahçeli ve Mustafa Destici’den sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın da ‘gitme kal’ dediği iddia edildi.

PolitikYol’un haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ‘genel başkanlığı bırakmaması gerektiğini’ söyledi.

Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Erdoğan’ın telefonla bayramlaştığı parti genel başkanları arasında Meral Akşener de vardı.

Akşener ile Erdoğan arasındaki görüşmede karşılıklı bayramlaşmanın ardından konu İYİ Parti’nin kurultayına geldi. Erdoğan’ın kurultayda Akşener’in aday olmama kararını da kısaca değerlendirdiği öğrenildi.

İYİ Partililerin de haberdar olduğu bu değerlendirme sırasında Erdoğan, Akşener’e genel başkanlığa aday olmama kararı için “Bırakmamanız daha isabetli olabilir” dediği belirtildi.

Parti kaynakları da görüşmenin içeriğine dair bilgileri doğrularken, Akşener’in cevabı hakkında yorum yapmak istemedi.

BAHÇELİ VE DESTİCİ DE ‘GİTME KAL’ DEMİŞTİ

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaretinde açıklama yapan MHP lideri Devlet Bahçeli, ‘Akşener’in partisinin başında kalması gerektiğini’ söylemişti.

İYİ Partililerin aday olmayacağını açıklayan Akşener'i kararından vazgeçirmesi gerektiğini savunan Büyük Birlik Genel Başkanı Destici, "O kadrolara düşen 'sizi bırakmıyoruz' denmesidir" diye konuşmuştu.

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