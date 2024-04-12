60 gün uyuyana 621 bin 470 lira verilecek… İşte aranan özellikler

Kaynak: DW Türkçe
60 gün uyuyana 621 bin 470 lira verilecek… İşte aranan özellikler
Almanya’da bir bilimsel araştırma için 60 gün boyunca sadece yatakta yatacak kişiler aranıyor. Araştırmanın amacı, astronotların yerçekimsiz ortamın olumsuz etkilerine karşı nasıl hazırlıklı olabileceğini anlamak için yapılıyor.

Köln kentinde yapılacak bu araştırmada, uzun süreli bir seyahatin insan vücudu üzerindeki baş dönmesi, koordinasyon bozuklukları gibi olumsuz etkileri mercek altına alınacak.

Gönüllüler, baş tarafı 6 derece eğik yataklarda 60 gün boyunca yatacaklar. Bu eğimde vücuttaki sıvılar, uzaydaki astronotlarınkine benzer şekilde yer değiştiriyor.

Yerçekimi olmadığında vücudun üst kısmına daha fazla, bacaklara daha az sıvı gidiyor. Bu durum, kafadaki basıncın artmasına, kemiklerin ve kasların zayıflamasına, denge duygusunun bozulmasına ve dolaşım sisteminin değişmesine yol açıyor.

Bu değişiklikler, Ay ya da Mars’a iniş sonrasında astronotlar için önemli bir sorun olabilir ve tüm misyonu tehlikeye atabilir.

Araştırmacılar, vücuttaki bu değişikliklere karşı önlemler geliştirmeyi hedefliyor.

Denekler dört gruba ayrılacak:

  • Hissi Canlı Tutma Grubu: Vücut konumu ve hareketleriyle ilgili hissi canlı tutmak için özel bir simülatör kullanılacak.
  • Kontrol Grubu: Sadece yatakta yatarak, fiziksel faaliyette bulunulmadığındaki durum karşılaştırılacak.
  • Ek Ağırlık ve Kuvvet Grubu: Ek ağırlık ve kuvvet antrenmanları yapacak.
  • Elektriksel Kas Uyarımı Grubu: Kaslar, elektriksel kas uyarımı yoluyla uyarılacak.

İŞTE ARANAN ŞARTLAR

Araştırma, toplam 88 gün sürecek ve katılacak gönüllülerin 24-55 yaş aralığında, 153 ila 190 santimetre boyunda olması gerekiyor.

Sağlıklı olmak, sigara içmemek ve iyi Almanca konuşmak da aranan nitelikler arasında.

KATILIMCILARA 18 BİN EURO VERİLECEK

Katılımcılara 18 bin Euro (621 bin 470 lira) masraf tazmini ödenecek.

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