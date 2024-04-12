Köyün köpeği fark etti! Arabanın kaputundan ‘Kral’ çıktı

Kaynak: İHA
Köyün köpeği fark etti! Arabanın kaputundan ‘Kral’ çıktı
Tayland’ın Chanthaburi bölgesinde bir kadın, köpeğinin durmadan havlaması sonucu park ettiği aracının kaputunu açtığında beklenmedik bir misafirle karşılaştı.

Garajdaki otomobilin motor kısmına giren 16 kilogram ağırlığında ve 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki “Kral Kobra” dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak biliniyor.

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Olay yerine çağrılan uzman ekip, bu dev yılanı dikkatlice kaputtan çıkardı.

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Yılanın bu büyüklükteki en iri örneklerden biri olduğunu belirten ekip, başarılı yakalamanın ardından anı fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

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Yılanın, bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için aracın motor bölümüne sığındığı düşünülüyor.

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Kral Kobra, daha sonra Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi’ne teslim edilerek güvenli bir alana alındı.

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