Köyün köpeği fark etti! Arabanın kaputundan ‘Kral’ çıktı

Garajdaki otomobilin motor kısmına giren 16 kilogram ağırlığında ve 4 metre 25 santimetre uzunluğundaki “Kral Kobra” dünyanın en tehlikeli yılanlarından biri olarak biliniyor.

Olay yerine çağrılan uzman ekip, bu dev yılanı dikkatlice kaputtan çıkardı.

Yılanın bu büyüklükteki en iri örneklerden biri olduğunu belirten ekip, başarılı yakalamanın ardından anı fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.

Yılanın, bölgedeki aşırı sıcaklar nedeniyle serinlemek için aracın motor bölümüne sığındığı düşünülüyor.

Kral Kobra, daha sonra Tayland Yaban Hayatı Koruma Merkezi’ne teslim edilerek güvenli bir alana alındı.