En hassas burçlar hangileri? Hangi burçlar daha hassastır?

Astrolojide yer alan 12 burç çeşitli özellikleri temsil etmektedir. Kimi burç olaylar karşısında daha soğukkanlıyken kimi burç ise daha hassas olabilmektedir. İşte en inatçı hassas...

En hassas burçlar hangileri? Hangi burçlar daha hassastır?

Astrolojideki bazı burçlar olaylar karşısında her zaman daha hassas bir tavır sergilemektedir. Burçlarla ilgilenen kişiler hangi burçların daha hassas olduğunu araştırıyor. İşte en hassas burçları sizler için derledik..

HANGİ BURÇLAR DAHA HASSASTIR?

Astrolojide hassas olmasıyla dikkat çeken burçlar var. Bu burçlar her zaman olaylar karşısında daha duygusal ve hassas davranır. İşte hassas burçlar…

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İKİZLER BURCU

Konuşmalar ve duygusal uyarımla gelişirler. Duygusal olarak ihmal edildiklerini hissettiklerinde, başka yerde doğrulama ve bağlantı arayarak huzursuz olabilirler. Takdir edilmediklerini hissedebilirler ve duygusal kopukluk duygularıyla mücadele edebilirler.

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YENGEÇ BURCU

Onlar derinden duygusal ve hassas bir işarettir. Duygusal bağlantı ve güvenlik isterler. İhmal edildiklerini veya desteklenmediklerini hissettiklerinde, kolayca incinebilir ve koruyucu kabuklarına çekilebilir, sevilmediklerini ve duygusal olarak önemsenmediklerini hissedebilirler.

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BAŞAK BURCU

Ayrıntılara dikkat etmeleri ve başkalarına bağlılıklarıyla tanınırlar. Ancak, kendi duygusal ihtiyaçları karşılanmadığında da kendilerini ihmal edilmiş hissedebilirler. Duygularını içselleştirebilirler ve kendilerini aşırı derecede eleştirerek duygusal ihmal duygusuna yol açabilirler.

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KOVA BURCU

Bağımsızlığa ve entelektüel bağlantıya değer verirler. Ancak, duygusal yakınlık ve anlayış ihtiyaçları karşılanmadığında duygusal olarak ihmal edilmiş hissedebilirler. Kendilerini duygusal olarak ayırabilir ve kendi düşünce ve fikirlerinde teselli arayabilir.

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BALIK BURCU

Balık, ilişkilerde duygusal derinlik arayan şefkatli ve empatik bir işarettir. Duygusal olarak ihmal edildiklerini hissettiklerinde, iç dünyalarına çekilebilir, üzüntü ve yalnızlık duygularıyla bunalabilirler.

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