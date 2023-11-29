En lezzetsiz balıkları. Yemeden önce bu haberi okuyun. Ekşi Sözlük yazarları tek tek sıraladı

Ekşi Sözlük yazarları en lezzetsiz balıkları açıkladı. İşte en çok beğenilmeyen balıklar...

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
En lezzetsiz balıkları. Yemeden önce bu haberi okuyun. Ekşi Sözlük yazarları tek tek sıraladı

Balık sezonu başladı. Sezonun başlamasıyla en lezzetli ve faydalı balıklar da merak konusu oldu.

Balığın vücuda faydalarını say say bitmezken binlerce balık türü bulunur.

Ülkemin 3 tarafının denizlerle çevrili olmasıyla her ay farklı bir balık sezonu açılır ve taze balık yenir.

Ancak bazı balıkların tadı kimilerine göre lezzetliyken kimilerine göre lezzetsizdir.

Ekşi sözlük yazarları da en lezzetsiz balıkları sıraladı. Gelen yorumlarda en çok dikkat çekenlerden biri de alabalık oldu.

Ayrıca inci kefali ve somon balığı da en çok söylenilenler arasında yer alıyor.

Öte yandan Areda Survey geçen yıl ''En çok tercih ettiğiniz balık hangisidir?'' sorusu ile Türk halkının en çok sevdiği balık türlerini belirlemişti. Zirveye yüzde 20,3 ile hamsi otururken, onu yüzde 18,5 ile palamut takip etmişti.

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