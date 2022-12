En popüler programlama dilleri açıklandı

ShiftDelete.net'in, TIOBE Index'ten aktardığı bilgilere göre, programlama dillerinin son kullanım oranlarını paylaştı.

TIOBE Index tarafından yapılan sıralamaya göre Java artık en popüler üç programlama dili arasındaki yerini kaybetti. Java’nın yerini ise popülerliği her geçen gün artan C++ almış durumda olduğunu ifade etti.

Paylaşılan yeni sıralamaya göre Python birinci, C ikinci, C++ üçüncü ve Java dördüncü sırada yer alıyor. C++, TIOBE Index verilerine göre ilk kez Java’yı geride bırakmayı başardı. Aktarılan son rakamlara göre 2001 yılından bu yana paylaşılan TIOBE verilerinde Java ilk defa ilk üç sıradaki yerini kaybetmiş oldu.

TIOBE Index’i tabi ki programlama dilleri için kesin bir sonuç ifade etmiyor. Yazılım dillerinin popülerliği, 25 farklı arama motorundan bir araya getirilen sonuçların toplanması ile ölçülüyor. Bir başka deyişle sıralama yapılırken için Google, Bing, Yahoo!, Wikipedia, Amazon, YouTube ve Baidu gibi popüler platformlar üzerind yapılan aramalar baz alınıyor.