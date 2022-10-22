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Google'dan 200 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı. Teknoloji devleri arasında yarış başladı

Google, bir doğal dil yazılım şirketiyle 200 milyon dolarlık yatırım yapmak için görüşmeye başladı. 2019 yılında kurulan Cohere adlı şirket, doğal dil yazılımı üzerinde çalışıyor.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 17:33
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Google'dan 200 milyon dolarlık yapay zeka yatırımı. Teknoloji devleri arasında yarış başladı
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Teknoloji devi Google‘ın Cohere ile yaptığı bu yatırım, akıllara teknoloji şirketlerinin yapay zekada silahlanma yarışı mı var sorusunu akıllara getirdi.

Çünkü Google dışında ek olarak Microsoft da yazılım şirketi OpenAl ile yeni görüşmelerde bulunuyor. Microsoft ayrıca 2019 yılında OpenAl şirketinde 1 milyar dolarlık yatırım yapmıştı.

ORTAKLIK DUYURUSU YAPILMIŞTI

ShiftDelete.net'in haberine göre Google'ın yatırım yapacağı firma ek olarak insan konuşmasını ve metnini algılayabilen sohbet robotu ve benzer diğer alanlarıyla da uğraşıyor.

Google ve Chorere ilk olarak Kasım ayında ortaklık yapacaklarını duyurmuştu. Cohere ayrıca ek olarak teknoloji şirketi Nvidia ile de görüşmeleri yapıyor. İki büyük firma arasındaki görüşmeler şimdilik devam ediyor. Görüşmelerin olumsuz sonuçlanma ihtimali de mevcut.


Yapay zekanın ülkemizde ve dünyada gelişmesiyle birlikte kullanım alanı da artmaya başladı. Özellikle gelişmiş ülkeler ve büyük teknoloji şirketleri, yapay zeka firmalarıyla anlaşmaya oturuyor. Ülkeler olası savaşlarda ve orduda kullanmak için yapay zeka şirketleriyle ortaklık çalışması yapıyor.

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