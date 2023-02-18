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Ayda Aksel'in yeni dizisi belli oldu. En son Baba dizisinde rol almıştı

Son olarak Show TV’de ekrana gelen ‘Baba’ dizisinde Haluk Bilginer’in eşi Fazilet’i canlandıran usta oyuncu Ayda Aksel’in yeni dizi projesi belli oldu. İşte Aksel’in dizideki rolü…

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 16:59
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En son Baba dizisinde rol almıştı! Ayda Aksel'in yeni dizisi belli oldu

Ayda Aksel'in yeni dizisi belli oldu. En son Baba dizisinde rol almıştı
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Usta oyuncu Ayda Aksel son olarak "Baba" dizisinde Haluk Bilginer'in eşini oynamıştı. 

Ayda Aksel’in Haluk Bilginer’le beraber oyunculuk dersi verdiği “Baba” dizisinin ardından rol alacağı yeni projesi merak konusuydu. Usta oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayda Aksel MF Yapım’la el sıkıştı.

Aksel, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği “Gülcemal” dizisiyle el sıkıştı. FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi başarılı kalem Eda Tezcan yazıyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturmuştu. Bursa’da başlayan çekimleri tüm hızıyla devam eden dizide Aksel, Gülcemal’in (Murat Ünalmış) annesi Zafer’e hayat verecek.
 

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