Ayda Aksel'in yeni dizisi belli oldu. En son Baba dizisinde rol almıştı

Usta oyuncu Ayda Aksel son olarak "Baba" dizisinde Haluk Bilginer'in eşini oynamıştı.

Ayda Aksel’in Haluk Bilginer’le beraber oyunculuk dersi verdiği “Baba” dizisinin ardından rol alacağı yeni projesi merak konusuydu. Usta oyuncunun yeni dizisi belli oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayda Aksel MF Yapım’la el sıkıştı.

Aksel, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği “Gülcemal” dizisiyle el sıkıştı. FOX’ta ekrana gelecek olan diziyi başarılı kalem Eda Tezcan yazıyor. Yusuf Pirhasan’ın yönetmen koltuğuna oturduğu dizi, Murat Ünalmış ile Melis Sezen’i buluşturmuştu. Bursa’da başlayan çekimleri tüm hızıyla devam eden dizide Aksel, Gülcemal’in (Murat Ünalmış) annesi Zafer’e hayat verecek.

