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Buse Meral: Baba dizisi benim için müthiş bir fırsat

Baba dizisinin genç yıldızı Buse Meral “Bu ekipteki çoğu oyuncu benim yaşım kadar sene bu mesleğe emek vermiş, değer vermiş ter dökmüş insanlar. Bu müthiş bir fırsat" dedi. 

Haber Giriş: 8 Kasım 2022 Salı - 17:58
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Baba dizisinin genç yıldızı Buse Meral konuştu! "Baba benim için müthiş bir fırsat" 

Buse Meral: Baba dizisi benim için müthiş bir fırsat
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Başrollerinde Haluk Bilginer ile Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı, Show TV'nin fenomen dizisi 'Baba'nın oyuncu kadrosunda yer alan Buse Meral, canlandırdığı 'Firuze' karakterini ve ‘Baba’nın izleyiciden büyük ilgi görmesinin sebebini Habertürk'e anlattı. 

Yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak olan dizinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosuna katılan Buse Meral "Rolüme nasıl çalıştığımı bilmiyorum. Aslında rol okuduğunda bir tohum gibi kafanda canlanmaya başlıyor" diyen genç oyuncu, "Bu ekipteki çoğu oyuncu benim yaşım kadar sene bu mesleğe emek vermiş, değer vermiş ter dökmüş insanlar. Bu müthiş bir fırsat!" ifadelerini kullandı.

Buse Meral "Yolculuğun oyunculuğa nasıl evrildi?" sorusuna "Kendimden kısaca bahsetmem gerekirse; küçük bir dünyam var. Az ve vakit geçirmekten gerçekten keyif aldığım birkaç dostum, hayatımı paylaştığım köpeğim ‘Şiva’ ve vakit geçirmeyi çok sevdiğim enstrümanlarım benim için çok değerli… Kendimle ilgili bir bilgi vermem gerekirse en büyük vazgeçilmezim; beni sürekli ileriye taşıdığına inandığım kişisel alanım diyebiliriz." dedi. 

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