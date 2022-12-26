Tolga Sarıtaş'tan oyunculuğu bıraktığı iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş son olarak Haluk Bilginer ile birlikte Baba dizisinde rol alıyordu. Beraber başrolleri paylaşan iki isim, dizinin bitimi ile beraber yeni projeleri ile gündeme gelmeye başladılar. Haluk Bilginer yeni bir tiyatro oyunu ile sahnede yer almaya hazırlanırken, Tolga Sarıtaş'ın ise oyunculuğu bırakacağı iddia edilmişti. Ünlü oyuncu bu iddialara ilk kez cevap verdi.

TOLGA SARITAŞ OYUNCULUĞU BIRAKTI MI?

Trafikte seyir halindeyken görüntülenen Tolga Sarıtaş, keyifli hali ile dikkat çekti. Magazincilerin sorularını cevaplayan Sarıtaş, oyunculuğu bıraktığı yönündeki haberler için "Ben aslında ara verdim demiştim ama o öyle yazıldı" cevabını verdi.





