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Baba dizisinden kötü haber. Yapım şirketi duyurdu

Show TV'de ekrana gelen Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ın başrollerinde oynadığı Baba dizisi final yapıyor. Yapım şirketi final tarihini de açıkladı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:16
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Yapım şirketi duyurdu! Baba dizisinden kötü haber

Baba dizisinden kötü haber. Yapım şirketi duyurdu
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Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, başrollerinde Tolga Sarıtaş, Haluk Bilginer ve Levent Ülgen'in rol aldığı Baba dizisi geçtiğimiz Şubat ayında ekrana 'merhaba' demişti. 

Aile değerlerine bağlı otoriter bir baba olan Emin Saruhanlı ve oğlu Kadir'in çevresinde gelişen hikayeyi ekrana yansıtan dizi için final kararı alındı.

 

ARALIK SONUNDA FİNAL YAPACAK

Son olarak 25. bölümüyle ekrana gelen Baba dizisi, Aralık ayı sonunda yayınlanacak olan 30. bölümüyle birlikte ekran macerasını sonlandıracak. Dizinin final kararı da resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

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