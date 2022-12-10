10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme

En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca yapılan düzenlemeyle, bankaların net döviz pozisyonunun öz kaynakları içindeki payına ilişkin üst sınır yüzde 20'den yüzde 5'e çekildi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 06:13
Takip Et

En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme

En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
+
Aa
-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "Yabancı Para Net Genel Pozisyon/Özkaynak Standart Oranının Bankalarca Konsolide ve Konsolide Olmayan Bazda Hesaplanması ve Uygulanması Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA’nın haberine göre; değişiklikler kapsamında, bankaların yabancı para net pozisyonunun öz kaynağa oranı alınarak hesaplanan standart oran aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, mevcut uygulamada yüzde 20 düzeyinde belirlenmiş olan standart oran yüzde 5'e indirildi. Söz konusu değişiklik, 9 Ocak 2023'ten itibaren yürürlükte olacak.

Öte yandan, yapılan değişiklikle kurula, standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla 4 katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip 1 ay sonra yürürlüğe girecek şekilde 4'te 1'ine kadar indirme yetkisi tanındı.

EN SON GÜNCELLEME 2014'TE YAPILMIŞTI

Yönetmelik, bankaların döviz varlık ve yükümlülükleri arasındaki ilgi ve dengelerin kurulmasını, ayrıca öz kaynaklarıyla uyumlu bir seviyede döviz pozisyonu tutmasını temin etmek amacıyla uygulayacakları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Söz konusu yönetmelik 2006'da yayımlanırken, en son güncelleme 2014'te yapılmıştı.

Son değişiklikle, geçen süre zarfında diğer düzenlemelerle getirilen değişikliklerin yönetmeliğe yansıtılması ve bankaların kendi içsel uygulamaları kapsamında hesapladıkları net döviz pozisyonun öz kaynağa oranına daha yakın hesaplama yapılması hedefleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
1
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Babacan'dan kendisine mektup yazan küçük kıza mesaj: Hayat bayram olacak
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
2
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Sadece yüksek IQ'lu kişiler bu testleri çözebiliyor
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
3
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Selçuk Geçer yıl sonunda dolarda olacakları açıkladı. Elinde dolar olanları uyardı
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
4
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı.
﻿Asgari ücreti ünlü ekonomist açıkladı. "Kameralar karşısına geçip bu rakamı açıklayacaklar"
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
5
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adayı' sorusuna yanıt: Olabilir
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
6
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Aynı fabrikada birlikte çalıştığı 60 işçiyi telefon satma vaadiyle 580 bin lira dolandıran şahıs kayıplara karıştı
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
7
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Tunceli Belediyesi’nin komünist başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu gözü doğaya dikti. 26 futbol sahası büyüklüğündeki orman talan edilecek
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Atama kararları Resmi Gazete'de
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Kocaeli'de yangın: 2 motor yat ile 1 tekne kullanılamaz hale geldi
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
﻿Bursa'da hobi bahçesine silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.