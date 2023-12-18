TÜRK İŞ’ten bir garip açıklama: Asgari ücrette rakam talebinde bulunmadık yapılacak teklifi bekliyoruz

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrilmişken Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası TÜRK-İŞ'ten ilk açıklama yapıldı.

Toplantı sonrası TÜRK-İŞ TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Ağar'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Şu an sonuç yok, görüşmeler süratle devam edecek. Kısa zaman içerisinde mutabakatla bitirilmesini arz ediyoruz. Rakam belli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Ev kirasını ödeyemediklerini biliyoruz. Büyükşehirlerde ev kirası 10 bin TL'den aşağı yoktur. O nedenle bunları iyi değerlendirmek lazım. Şu anda bir rakam ortada yok. Biz TÜRK-İŞ Genel Başkanımızla da görüşerek sonuca gitmeyi kısa zaman içerisinde düşünüyoruz.

Asgari en az ücret demektir. Asgari ücretle genelde çalışan insanlarımız sendikalı olmamasından dolayı bütün iş yerlerinde insanlarımız asgari ücretle çalışmaktadırlar. Ülkemizde büyük kayıt dışı var. Kayıt dışılığı konuşmak lazım. Ben kamuoyunda yanlış yönlendirmeme anlamında bizleri takip etsinler. Bu hafta içerisinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna gidilmesini düşünüyoruz. Günü belli değil görüşüp bize bilgi verecekler. Kısa zaman içerisinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek şekilde sonuçlanmasını diliyoruz.

Biz talep eden kişiyiz, para veren kişi değiliz. Para verenler rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Biz TÜRK-İŞ olarak bir rakam söylediğimiz zaman o rakamın altına inme şansımız yok. İşveren, hükümet tarafından bir rakam söylenecek ki biz evet, hayır diyeceğiz.”