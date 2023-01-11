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Ara transfer harcama limitleri açıklandı

TFF, ara transfer dönemi takım harcama limitlerini açıkladı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 18:23
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En yüksek Fenerbahçe'nin. Harcama limitleri açıklandı

Ara transfer harcama limitleri açıklandı
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TFF, ara transfer dönemi takım harcama limitlerini açıkladı. 

 

Fenerbahçe 1.59 milyar TL ile en çok harcama limitine sahip takım konumunda yer alıyor. 

Galatasaray 1.54 milyar TL, Trabzonspor 1.04 milyar TL harcama limitine sahip konumunda yer alırken Beşiktaş ise 981 milyon TL limite sahip olarak yer alıyor.

 

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