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Fenerbahçe Fran Navarro ile ilgileniyor

Fenerbahçe, Portekiz Ligi takımlarından Gil Vicente'nin forveti Fran Navarro'yu gündemine aldı.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 19:50
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Oynadığı futbolla Jorge Jesus'u büyüledi. Fenerbahçe'ye Portekiz'den forvet

Fenerbahçe Fran Navarro ile ilgileniyor
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Türkiye'de ara transfer döneminin başlamasına sayılı saatler kala Fenerbahçe için forvete sürpriz bir isim gündeme geldi.

A Bola'da yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin Gil Vicente forması giyen Fran Navarro ile ilgilendiği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin, kadrosunu bir forvetle güçlendirmek istediği ve ara transfer döneminde 24 yaşındaki futbolcu için teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Gil Vicente ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden İspanyol Navarro'nun piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Bu sezon Portekiz ekibinde 24 maça çıkan Navarro, 12 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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