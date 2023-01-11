Fenerbahçe taraftarı arşivden çıkardı: Yine coştu Tamburamın telleri

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti.

Osman Tanburacı, 1999-2000 sezonunda Galatasaray’ın mutlak favori olduğu Ali Sami Yen'deki Fenerbahçe derbisi öncesi verdiği röportaj sosyal medyada Fenerbahçeliler tarafından yeniden gündeme taşındı.

Osman Tanburacı'nın maç öncesinde "Bu maçta her şey olur ama bir tek şey olmaz. Fenerbahçe yenemez." açıklamalarının ardından Fenerbahçe, Johnson'ın golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti ve maçı da o skorla kazandı.

'FENERBAHÇE HEDEFİ TUTTURDU'

Maçın ardından tekrardan konuşan Osman Tanburacı "Bir gerçek çıktı ortaya. Demek ki maç öncesi konuşmak değil, sahaya çıkıp oyun oynamak lazım.

Ama bu da doğru değil. Çünkü Galatasaray, Fenerbahçe'yi sürklase etti. Fakat kör bir kurşunla Fenerbahçe hedefi tutturdu. Söyleyecek başka hiçbir şey yok. Fenerbahçelileri kutluyorum.

Ali Sami Yen'de Galatasaray'ı yenme şerefine de onlara nasip oldu. Bu lig süresince Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye yine fark attığını söylüyorum ben. Çünkü arada 20 puan fark var.

Bal gibi, buz gibi gayet güzel bir fark" ifadelerini kullanmıştı.