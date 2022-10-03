ENAG açıkladı enflasyon yüzde 186,27

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,86, yıllık bazdaysa yüzde 181 artmıştı.

Eylül verilerine göreyse enflasyon aylık bazda yüzde 5,30, yıllık olaraksa yüzde 186,27 arttı.

Yıl başından bu yana gerçekleşen enflasyonsa yüzde 101 olarak hesaplandı.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIKTA

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1.60 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 26.05 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.