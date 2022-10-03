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ENAG açıkladı enflasyon yüzde 186,27

ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 186,27 olarak açıklandı. Enflasyon Eylül ayında ise yüzde 5.30 oldu

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 09:22
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ENAG açıkladı yıllık enflasyon yüzde 186,27

ENAG açıkladı enflasyon yüzde 186,27
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Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG’ın geçen ayki verilerine göre, Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 5,86, yıllık bazdaysa yüzde 181 artmıştı.

Eylül verilerine göreyse enflasyon aylık bazda yüzde 5,30, yıllık olaraksa yüzde 186,27 arttı.

Yıl başından bu yana gerçekleşen enflasyonsa yüzde 101 olarak hesaplandı.

EN FAZLA YÜKSELİŞ SAĞLIKTA

Grafikte ürün alt-grup enflasyon oranları verilmiştir.

TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık azalış eksi yüzde 1.60 ile Ulaştırma en fazla yükseliş ise yüzde 26.05 ile Sağlık kaleminde gerçekleşmiştir.

 

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Fevzi Mutlu
3.10.2022 09:35
Bu ENAG denenler hakında Sözde suç isnad edip yakında Kotese tıkarlarsa şaşırmam veya Kapatırlar  
 
Yalçın Türk
3.10.2022 09:35
dolarla maaş alanlara veya cebinde dolarla ülkeye dalanlara göre ülkede enflasyon sıfır hatta eksi bile olabilir.. akp olduğu sürece Türkler köle, yabancılar efendi olmaya devam edecek..  
 
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