Faik Öztrak'tan Erdoğan'a. Madem düşürme kabiliyetin vardı neden çıkardın?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen günlerde, Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ndeki, “Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz, aynı enflasyonu, onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz” açıklamasına CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan İTO ücretliler ve TÜİK Tüketici Enflasyonunu gösteren grafiği paylaşan Öztrak şunları kaydetti:

"İTO'nun ücretliler enflasyonu eylülde yüzde 107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. Erdoğan millete şunun cevabını vermeli: Madem "düşürme" kabiliyetin vardı, enflasyonu yüzde 19'lardan yüzde 107'ye neden çıkardın? Bunu niye istedin?"