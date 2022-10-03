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TÜİK ''gereğini'' yapmaya devam ediyor. Enflasyon azıcık artmış: TÜİK öyle dedi

TÜİK "gereğini" yapmaya devam ediyor. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklandı. Enflasyon Eylül ayında ise yüzde 3.08 oldu. Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ile TÜİK arasında uçurum var. ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 181 aylık enflasyon yüzde 5,86

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 10:01
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Enflasyon azıcık artmış: TÜİK öyle dedi TÜİK ''gereğini'' yapmaya devam ediyor

TÜİK ''gereğini'' yapmaya devam ediyor. Enflasyon azıcık artmış: TÜİK öyle dedi
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TÜİK yıllık ve Eylül ayı enflasyon oranını açıkladı.TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 83.45 olarak açıklandı. Enflasyon Eylül ayında ise yüzde 3.08 oldu.Yurt içi üretici fiyat endeksi yıllık bazda 151.50 oldu.Eylül'de ise bu artış yüzde 4.78 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyon yüzde 83,45 olarak açıklanırken, eylül ayı enflasyonu yüzde 3,08 olarak açıklandı.Bağımsız Akademisyenlerin oluşturduğu ENAG ile TÜİK arasında uçurum var, hem de yıllık bazda neredeyse 100 sayılık bir fark var. 

TÜİK'TEN ENFLASYON RAKAMLARI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %83,45, aylık %3,08 olduTÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre %52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre %83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,91 olarak gerçekleşti.

 

 

ULAŞTIRMADA BÜYÜK ARTIŞ

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %30,76 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,66 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %0,04 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,99 ile konut oldu.

2022 yılı Eylül ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 18 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 2 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 124 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %74,63, aylık %2,74 oldu
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,84, bir önceki yılın aynı ayına göre %74,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %51,92 olarak gerçekleşti.

 

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Kadir Bilir
3.10.2022 10:20
Yalan rüzgârı a devam ,işçiye memura az para ,kalan para ancak saraya yeter  
 
Poyraz
3.10.2022 10:20
Çalışan ve emeklinin hakları talimatla nasıl gasp edilir hep beraber görüyoruz İşin garibi emeklilerin çoğunluğuda din iman diye bunlara oy veriyor  
 
Yalçın Türk
3.10.2022 10:14
üretici %150 maliyet artışıyla üretiyor ama tüketiciye yarısını yansıtıp zarar ediyor.. bu ne matığa ne matematiğe ne bilime akla ne dine ne imana ne de nasa uygun.. bu rakamlar sadece yalana uyuyor..  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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