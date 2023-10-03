ENAG enflasyonu açıkladı

ENAG enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 6,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak açıklandı.

ENAG enflasyonu açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

ENAG’ın açıklamasında TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %1,80 ile giyim ve ayakkabı en fazla yükseliş ise %11,05 ile eğlence ve kültür kaleminde gerçekleştiği belirtildi.

ekran-goruntusu-2023-10-03-091857.png

ekran-goruntusu-2023-10-03-091909.png

ekran-goruntusu-2023-10-03-091920.png

İlgili Haberler
TÜİK enflasyonu açıkladı
Küresel piyasalar negatife döndü
Küresel piyasalar negatife döndü
Hububatta 2023'ün mazot ve gübre destekleri erken ödenecek
Hububatta 2023'ün mazot ve gübre destekleri erken ödenecek
TCMB Başkanı Erkan'ın Meclis'te zor günü
TCMB Başkanı Erkan'ın Meclis'te zor günü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Rıza Çalımbay'dan flaş Ankaragücü açıklaması. Adından sıkça söz ediliyordu. İlk kez Yeniçağ'a konuştu
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru nedir? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk ABD iç savaşı sorusunun cevabı ne?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 106 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi Gündem
MİT'ten PKK'nın hücrelerine operasyon. Uyuyan hücreler titiz çalışmayla çökertildi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak Kültür Sanat
Kültür ve Turizm Bakanlığı 450 sözleşmeli sanatçı alacak
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Magazin
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar Ekonomi
Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü Gündem
Seyir halindeki araç bir anda alev topuna döndü
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti Gündem
Anıtkabir'de video çeken Arap el hareketi yaptı. Saray'ın önünde eline dolar alıp dalga geçti
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Dulavrat otu böbrek sağlığına böyle iyi geliyor