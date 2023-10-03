ENAG enflasyonu açıkladı

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında yüzde 6,24 arttı.

E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

ENAG’ın açıklamasında TÜİK alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış %1,80 ile giyim ve ayakkabı en fazla yükseliş ise %11,05 ile eğlence ve kültür kaleminde gerçekleştiği belirtildi.