Yılmaz Özdil tek cümleyle yüzde 130 enflasyonla neler alınıp neler alınamayacağını anlattı

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 130,13 olarak açıklandı. Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medyadan yaptığı tek cümlelik paylaşımla yüzde 130 enflasyonla neler alınıp neler alınamayacağını açıkladı.

Yılmaz Özdil tek cümleyle yüzde 130 enflasyonla neler alınıp neler alınamayacağını anlattı

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %4,75, bir önceki yılın Aralık ayına göre %49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %55,30 olarak gerçekleşti.

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise, enflasyon aylık bazda yüzde 6,24 olurken yıllık enflasyon ise yüzde 130,13 olarak açıklandı.

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E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 130,13 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Eylül dönemi enflasyon oranı ise yüzde 95,33 oldu.

Konuyla ilgili Gazeteci Yılmaz Özdil sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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Özdil, “Yüzde 130 enflasyon, karaparayla kokain alabileceğin, maaşınla ayçiçek yağı alamayacağın ülke demektir…” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU:

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, eylülde 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,3, yurt içi üretici fiyatları yüzde 65,55 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,75, Yİ-ÜFE yüzde 3,4 yükseldi. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, Yİ-ÜFE ise yüzde 36,06 arttı. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 61,53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,44 oldu.

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