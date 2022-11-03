ENAG: Enflasyon yüzde 185,34. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak. İTO sadece İstanbul için yüzde 108 demişti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1 Kasım'da İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,06 toptan fiyatlar da yüzde 2,94 oranında arttığını açıklamıştı.

Hal böyleyken açıkladığı düşük rakamlarla tepki çeken hükümete yakın TÜİK'in de bugün enflasyon rakamı vermesi bekleniyor.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.