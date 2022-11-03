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  • ENAG: Enflasyon yüzde 185,34. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak. İTO sadece İstanbul için yüzde 108 demişti

ENAG: Enflasyon yüzde 185,34. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak. İTO sadece İstanbul için yüzde 108 demişti

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon ekim ayında aylık yüzde 7.18 arttı. Yıllık ise yüzde 185.34 arttı.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 09:13
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ENAG enflasyonu açıkladı: Yüzde 185,34. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak . İTO sadece İstanbul için yüzde 108 demişti

ENAG: Enflasyon yüzde 185,34. Bakalım TÜİK kaç açıklayacak. İTO sadece İstanbul için yüzde 108 demişti
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) 1 Kasım'da İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 6,06 toptan fiyatlar da yüzde 2,94 oranında arttığını açıklamıştı.

Hal böyleyken açıkladığı düşük rakamlarla tepki çeken hükümete yakın TÜİK'in de bugün enflasyon rakamı vermesi bekleniyor.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.

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Aydın Çirik
3.11.2022 09:18
Enflasyon çok yüksek malesef Allah sonumuzu hayretsin alım gücümüz iyice azaldı  
 
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