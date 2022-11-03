TÜİK enflasyonu lütfen 2 puan artırdı. ENAG yüzde 185.34 olarak duyurdu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu. Buna göre; enflasyon 17 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor.

Enflasyonun aylık yüzde 3,6 artması, yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.6'ya yükselmesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3.22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68.09'dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı.

Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı olurken, yıllık artışta yüzde 117,15 ile ulaştırma başı çekti.

Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 7.83 artarken, yıllık yüzde 151,50'den yüzde 157.69'a yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

ENAG: YILLIK ARTIŞ YÜZDE 185.34

Öte yandan ENAG; ekimde aylık artışı 7.18 ve yıllık 185.34 olarak hesapladığını duyurdu.

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,96 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 108.77 olarak açıklandı.

TCMB geçen hafta açıkladığı, yılın son enflasyon raporunda, kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirtti. TCMB'nin güncel yılsonu tahminini yüzde 65.2 seviyesinde.