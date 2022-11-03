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TÜİK enflasyonu lütfen 2 puan artırdı. ENAG yüzde 185.34 olarak duyurdu

Eylül ayında yıllık enflasyonu 83,45 olarak açıklatan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yıllık enflasyonu Ekim ayında 85,51'e çıkardı. TÜİK'in aylık artışı yüzde 3,54 oldu. ENAG'a göre ise artış aylık yüzde 7.18, yıllık yüzde 185.34 oldu. 

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 10:03
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TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK enflasyonu lütfen 2 puan artırdı. ENAG yüzde 185.34 olarak duyurdu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu. Buna göre; enflasyon 17 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor. 

Enflasyonun aylık yüzde 3,6 artması, yıllık bazda ise 24 yılın yeni zirvesi olan yüzde 85.6'ya yükselmesi bekleniyordu.

Çekirdek enflasyon ekimde yüzde 3.22 artış gösterirken, yıllık artış ekimde 68.09'dan yüzde 70.45 seviyesine çıktı.

Aylık artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 8,34 ile giyim ve ayakkabı olurken, yıllık artışta yüzde 117,15 ile ulaştırma başı çekti.

Yurt içi üretici fiyatları aylık yüzde 7.83 artarken, yıllık yüzde 151,50'den yüzde 157.69'a yükseldi.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 33,48 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %117,15 ile ulaştırma oldu.

ENAG: YILLIK ARTIŞ YÜZDE 185.34

Öte yandan ENAG; ekimde aylık artışı 7.18 ve yıllık 185.34 olarak hesapladığını duyurdu.

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3,96 artış gösterdi. Yıllık artış yüzde 108.77 olarak açıklandı.

TCMB geçen hafta açıkladığı, yılın son enflasyon raporunda, kasım ayından sonra enflasyonun mevcut seviyesinden hızlıca düşeceğini belirtti. TCMB'nin güncel yılsonu tahminini yüzde 65.2 seviyesinde.

 

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Bir vatandaş
3.11.2022 10:48
TÜİK'e göre maaş alıyor ENAG'a göre satın alabiliyoruz. Havuz problemi gibi...  
 
Tozanlı
3.11.2022 10:41
20 yıldır bu ülkeyi Syn Kılıçdaroğlu yönetiyor ya !!! ..Birde erdoğanı deneyelim 2023 senesinde.. Unuttum !!! Şu an akp iktidarda değil mi !!! Tüühhh....seçimi bekliyoruz  
 
Alperen
3.11.2022 10:36
Ayıptır, günahtır süt ürünlerine daha daha bir kaç gün önce yüzde 25 zam geldi...  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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