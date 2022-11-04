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Vatandaşın alım gücünün düşmesini başarı diye gösterilecek.Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara iktidarın yok artık dedirtecek planını açıkladı

Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara attığı bir Twit dizisiyle yok artık dedirtecek bir açıklamaya imza attı. Uzaya gideceğiz derken bu mu kastedilmişti acaba diye soran Hakan Kara önümüzdeki dört ay vatandaşın bir şey alamayacağını söyledi ve iktidarın bu yolla enflasyonu düşürme planı olduğunu iddia etti.

Haber Giriş: 4 Kasım 2022 Cuma - 09:39
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Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara iktidarın yok artık dedirtecek planını açıkladı. Vatandaşın alım gücünün düşmesini başarı diye gösterilecek

Vatandaşın alım gücünün düşmesini başarı diye gösterilecek.Merkez Bankası'nın eski baş ekonomisti Hakan Kara iktidarın yok artık dedirtecek planını açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski Baş ekonomisti Hakan Kara sosyal medya paylaşımıyla üç ayrı mesaj verdi. Kara'ya göre vatandaşın Aralık ayıyla birlikte düşmeye başlayacak. Bu düşün Cumhuriyet'in 100'ncü yılının ilk üç ayında da düşüşe devam edecek. Hakan Kara'nın iddiası vatandaş almayınca enflasyon düşecek. İşte bu iddia üzerine sosyal medya paylaşımında bulunan Hakan Kara şunları söyledi

"Önümüzdeki altı ay enflasyonu düşürücü yönde "baz" etkileri devreye girecek. Yeni bir kur şoku olmazsa Mayıs'a kadar resmî TÜİK enflasyonu kabaca böyle bir seyir izleyecek.

 

Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya üzerinde yaptığı ikinci paylaşımda politika faizinin düşürülmesine dikkat çıktı. Kara paylaşımında bir grafiğe yer verdi  ve sordu:"Uzaya gideceğiz derken bu mu kastedilmişti acaba?

Prof. Dr. Hakan Kara üçüncü paylaşımında ise Türkiye'yi faiz yükselten ülkelerdeki enflasyonla karşılaştırdı. Kara "Bir gurur abidesi olan şu tabloyu da güncelleyerek günün tweet serisini tamamlayalım" dedi

 

 

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