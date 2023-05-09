TÜİK çok alınmış. "Vallahi verilerimiz güvenilir" diye açıklama yaptı"

TÜİK...Türkiye İstatistik Kurumu...Açıkladığı rakamlar hep tartışma konusu oldu. Çünkü Emeklinin, memurun asgari ücretinin belirlenmesinde iktidar, TÜİK'in verilerini gündeme aldı. Hal böyle oluncu hem çalışan kesim hem de Muhalefet rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etti. TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları, ENAG ve İTO'nun kamuoyuna duyurduğu enflasyon rakamlarının yanına bile yaklaşmadı. TÜİK, bazı aylarda ENAG'ın açıkladığı rakamların yarısına bile yaklaşmadı. Millet İttifakının Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK'in önüne gitti kapısı zincirle kapatıldı. İçeri alınmayınca Kılıçdaroğlu da kapının önünde Türkiye İstatistik Kurumu'nun verileriyle ilgili iddialar hakkında konuştu.

TÜİK'İN RAKAMLARI BAZI KESİMLERCE İNANDIRICI BULUNMUYOR

TÜFE yani Tüketici Fiyat Endeksi...Kısacası aylık enflasyon. TÜİK'in enflasyon sepetindeki ürünleri açıklamaktan vazgeçince şüphelere arttı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu bunun üzerine dava açtı, mahkeme TÜİK'e açıklayacaksın dedi. Ama mahkemeyi dinleyen yok.

İşte bu duruma TÜİK çok bozulmuş. Hatta alınmış bile. Ne yapalım diyen TÜİK yöneticiler bugün internet sayfasından

"Türkiye İstatistik Kurumunun verilerinin güvenirliliği yönelik iddialara ilişkin kamuoyu duyurusu" başlıklı yazıyla açıklama yaptı.

İşte 'çok alınan' TÜİK'in açıklaması