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Endonezya'dan 'soğuk savaş' çağrısı 

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, G20 liderlerine Ukrayna'daki savaşı bitirme çağrısında bulunarak, "Savaşın, ikinci bir soğuk savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz." dedi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:52
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Endonezya'dan G20 liderlerine çağrı: İkinci bir soğuk savaş yaşanmasın

Endonezya'dan 'soğuk savaş' çağrısı 
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Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bu yıl Endonezya’nın başkanlığını yürüttüğü ve Nusa Dua'da Apurva Kempsinki'de düzenlenen 17'nci G20 Liderler Zirvesi'nin açılışında konuştu.

G20'nin kapsayıcı ekonomik toparlanma için kritik bir platform olmaya devam ettiğini belirten Widodo, dünyanın içinde bulunduğu zor durumda G20'nin somut sonuçlar üretmeye devam etmesi gerektiğini söyledi.

Widodo, G20 ülkelerinin gelecekte olası salgınlara karşı fonlar hazırlamasının önemine değinerek, "G20, kırılgan ülkeleri desteklemeli, daha yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomik toparlanma sağlamalı. Tüm dünya için birlikte çalışalım, birlikte iyileşelim, daha güçlü iyileşelim" ifadesini kullandı.

İnsanlığa ve tüm dünyaya karşı sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Widodo, Rusya-Ukrayna savaşını kastederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sorumluluk sahibi olmak, savaşı bitirmemiz anlamına geliyor. Savaş bitmezse, dünyanın ilerlemesi zor olacak. Savaş bitmezse, gelecek nesiller için sorumluluk almak zor olacak. Savaşın, ikinci bir soğuk savaşa dönüşmesine izin vermemeliyiz. Dünya, ikinci bir soğuk savaşa düşmemeli."

Açılış konuşmasının ardından liderler, medyaya kapalı şekilde yapılan "Gıda ve Enerji Güvenliği" oturumuna geçti.

Zirve, liderlerin ikili görüşmeleriyle devam edecek.(AA)

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