Flaş... Flaş... Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov hastaneye kaldırıldı. G20 için Endonezya’ya gitmişti

Associated Press’in Endonezya makamlarına dayandırdığı habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bali'deki 20'li zirveye katılmasının ardından sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Endonezya hükümet yetkilileri, Associated Press'e Rus diplomatın tedavi gördüğünü söyledi.

Lavrov'un kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü iddia edildi.

Rus Büyükelçiliği'nden henüz açıklama gelmedi.

Lavrov'un Balide olmasının nedeni G20 zirvesi olarak açıklandı.

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