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Elon Musk G20 Zirvesi'ne mumla katıldı: Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim

Teknoloji devi olarak bilinen ve SpaceX'ten sonra Twitter'ı da satın alan Elon Musk, dün gerçekleşen G20 Zirvesi'ne, yaşadığı bölgede elektrik kesintisi yaşanması sebebiyle mumla katılım sağladı. Musk'ın "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim" ile başlayan sözleri geceye damga vurdu.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 11:26
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Yaşadığı bölgede elektrik kesintisi olan Elon Musk G20 Zirvesi'ne mumla katıldı

Elon Musk G20 Zirvesi'ne mumla katıldı: Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim
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Bloomberg'in haberine göre, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, konferansa videolu bağlantı sağladı. Musk'ın arka planı karanlıktı ve mumlarla sağlanmış gibi görünen, loş bir ışıklandırmaya sahipti. Organizatörler tarafından kendisine gönderilen Endonezyalı batik baskılı bir gömlek giyen milyarder, bulunduğu yerde elektriğin kesildiğini belirti. Zirveye Musk'ın çalışma hayatı hakkındaki sözleri damga vurdu.

Musk, üzerinde çok fazla iş yükü olduğunu söyleyerek "Haftanın yedi günü sabahtan akşama kadar, çalışabileceğim en yüksek seviyede çalışıyorum." dedi.

"BEN OLSAM NE DİLEDİĞİME DİKKAT EDERDİM"

Reuters'ın haberinde yer alan göre, Asya'daki birçok iş liderinin "Doğu'nun Elon Musk'ı" olmak istediği yönündeki bir gözleme yanıt veren Musk, "Ben olsam ne dilediğime dikkat ederdim. Kaç kişinin gerçekten ben olmak isteyeceğinden emin değilim. Hayal ettikleri gibi bir ben olmayı istiyorlar, ki bu aslında ben olmakla aynı şey değil. Dürüst olayım, kendime işkence etme düzeyim başka bir seviyede." dedi.

Musk ayrıca içerik oluşturucuların geçimlerini sağlayabilmeleri için Twitter'ın daha fazla video ve daha uzun biçimli videoyu desteklediğini görmek istediğini belirtti.

"UZAY ARAŞTIRMALARI BİR ÖNCELİK OLARAK KALMALI"

Endonezya'nın elektrikli araç tedarik zincirinde oynayacak büyük bir rolü olduğunu kaydeden Musk, buna ek olarak SpaceX'in dünya çapında birden fazla fırlatma noktasına sahip olmasının "uzun vadede" mantıklı olacağını söyledi.

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