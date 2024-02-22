Nijerya kripto para borsalarına erişimi yasakladı

Nijerya Merkez Bankası ve Nijerya İletişim Başkanlığı, telekomünikasyon şirketlerine tüm kripto borsa sitelerine erişimi durdurmaları talimatı verdi.

Yasa dışı para transferini ve yerel para birimi nairadaki değer kaybını durdurmaya çalışan hükümet, uygulamalar üzerinden erişime de kısıtlama getirdi.

220 milyon nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da ulusal para birimi (Naira) dolar karşısında tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor.

EKONOMİSİ ZORDA

Zengin petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip Nijerya'nın ekonomisi, gelir adaletsizliği, Boko Haram ve silahlı çete üyelerinin saldırıları gibi sorunlardan negatif etkileniyor.