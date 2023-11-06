Engellilerin araç alımında ÖTV muafiyetine yeni limit

Engellilerin otomobil alırken, uygulanan ÖTV matrafından limit artırılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte 2024 yılı başından itibaren birçok fiyat düzenlemesi için dikkate alınan yeniden değerleme oranı da netleşti.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu kapsamda, 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58.46 oldu. Önümüzdeki yılın yani 2024 yılının vergi, harç ve cezalarının ne kadar arttırılacağı anlamına gelen bu oran, aynı zamanda engellilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetli satın alabileceği araç üst limitini de belirliyor.

Yeni oran dikkate alındığında, 2023 yılında 1 milyon 4 bin 200 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yüzde 58.46 artışla 1 milyon 591 bin 255 TL’ye yükselecek.

YÜZDE 90 ENGELLİ YURTTAŞLAR İÇİN GEÇERLİ

ÖTV muafiyetli araç hakkı yüzde 90 ve üzerinde engeli bulunan yurttaşlar için geçerli oluyor. Bu kişiler motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen sıfır otomobilleri belirlenen üst limite kadar satın alabiliyor.

2022 yılında 450 bin 500 TL olan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 2023 yılında yüzde 122.9 oranında artarak 1 milyon 4 bin 200 TL’ye yükselmişti.

2024 yılında ise 1 milyon 591 bin 255 TL şeklinde uygulanacak.