THY'den flaş İsrail kararı

Türk Hava Yolları, İsrail ürünlerine karşı boykot kararı aldı. İşte raflardan kaldırılan ürünler...

Ayşe Memiş KAYNAK: Haber Merkezi
THY'den flaş İsrail kararı

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ediyor. Gazze’yi art arda bombalayan İsrail'e dünyanın dört bir yanından tepkiler geliyor. Bazı ülkeler, İsrail’i protesto etmek için mallarını almamaya başladı. Türkiye’de de vatandaşlar boykot için İsrail’e ait ürünleri almıyor.

Bunlardan biri de Türk Hava Yolları oldu. Sosyal medyada yayılan iddialara göre, THY İsrail ürünlerine boykot kararı aldı.

THY O ÜRÜNLERİ KALDIRIYOR

Türk Hava Yolları’nın CIP Loungeları'nda İsrail ürünleri raflardan kaldırıldı.

THY’nin İstanbul dahil bütün istasyonlarındaki CIP salonlarında bulunan gazlı içecekler şu an itibari ile toparlanmaya başlandı.

Yerlerine ise Türkiye’de üretilen diğer içecekler konuldu.

Söz konusu ürünlerin uçaklarda ikram edilmesiyle ilgili bir karar ise henüz alınmadığı öne sürüldü.

THY CIP Loungeları'nda Coca Cola, Pepsi ve Cappy gibi içecek markaları artık olmayacak.

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İSRAİL’DEN DE BOYKOT KARARI GELDİ

Öte yandan İsrail’in önde gelen süper marketleri ise misilleme olarak marketlerinde Türk malı satmama kararı aldı.

Türkiye’nin İsrail’e yaptığı ihracatın içinde sebze-meyve, demir, buğday, otomobil, elektrikli ev eşyaları, işlenmiş gıda ve plastik gereçler gibi kalemler bulunuyor.

İsrail’de birçok market zinciri, Büyük çoğunluğunu Türkiye’den ithal ettikleri domatesin alımını durdurduklarını açıkladı.

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