Borsada yeni sistem devreye giriyor

Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni fiyat adımı sistemi bugün devreye giriyor. Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

KAYNAK: Haber Merkezi
Borsada yeni sistem devreye giriyor

İstanbul Borsası'nda bugün yeni sistem devreye giriyor. Borsa İstanbul Pay Piyasası Operasyon Direktörlüğü tarafından Pay Piyasasında fiyat adımı ve kotasyon yayılma aralıkları düzenlemeleri ile Borsa yatırım fonlarında Açılış Seansı uygulanmasına yönelik alınan kararla gerçekleştirilecek değişiklikler bugün faaliyete geçecek.

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Tablo2. Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul Yatırım Fonları ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Fiyat Adımları

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Söz konusu sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen piyasa yapıcılık faaliyeti çerçevesinde geçerli olan maksimum kotasyon yayılma aralıkları aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

Tablo3. Maksimum Kotasyon Yayılma Aralıkları

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Borsa yatırım fonu işlem sıralarının seans akışı içerisine 09.40 – 09.56 arası emir toplama ve 09.56– 10.00 saatleri arasında eşleştirme seanslarından oluşan bir açılış seansı ilave edilmiştir. Buna göre borsa yatırım fonlarının seans akışı Ek-1'de yer alan tablolardaki şekliyle yeniden belirlenmiştir.

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