Engin Altan Düzyatan ve eşi Formula yarışında. Dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte izlediler

Engin Altan Düzyatan, 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi tribünden takip etti. Düzyatan, o sırada ünlü Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth ile ayaküstü sohbet etti

KAYNAK: Haber Merkezi
Engin Altan Düzyatan ve eşi Formula yarışında. Dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte izlediler

Engin Altan Düzyatan ve eşi neslişah Alkoçlar 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi dünyaca ünlü isimlerle birlikte tribünden takip ettiler.

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2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.

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YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ

Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.

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Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.

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"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"

Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ Formula yarışında keyifli dakikalar geçirdi.

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Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ, yarışı tribün arkadaşları Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ile birlikte izlediler.

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