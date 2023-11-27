Engin Altan Düzyatan ve eşi Formula yarışında. Dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte izlediler

Engin Altan Düzyatan, 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi tribünden takip etti. Düzyatan, o sırada ünlü Rus model Irina Shayk ve Avustralyalı oyuncu Chris Hemsworth ile ayaküstü sohbet etti