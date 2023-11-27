Engin Altan Düzyatan ve eşi Formula yarışında. Dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte izlediler

Engin Altan Düzyatan ve eşi neslişah Alkoçlar 2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'yi dünyaca ünlü isimlerle birlikte tribünden takip ettiler.
2023'ün Formula 1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi GP'de yapıldı. Türk oyuncu Engin Altan Düzyatan da yarışı tribünden seyreden ünlü isimler arasında yer aldı.
YARIŞI ÜNLÜ İSİMLERLE BİRLİKTE İZLEDİ
Engin Altan Düzyatan, yarışta dünyaca ünlü isimlerle bir araya geldi. Ünlü oyuncu, yarış sırasında Rus model Irina Shayk ile ayaküstü sohbet etti.
Ayrıca Avustalyalı oyuncu Chris Hemsworth ile bir araya gelen Engin Altan Düzyatan, ünlü isimlerle objektif karşısında poz verdi.
"İNANILMAZ BİR DENEYİMDİ"
Ünlü oyuncu, o esnada çekilen fotoğraflarını "Abu Dabi inanılmaz bir deneyimdi" sözleriyle sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Neslişah Alkoçlar Düzyatan, Engin Altan Düzyatan, baldızı Aslışah Alkoçlar ve eşi Kaan Demirağ Formula yarışında keyifli dakikalar geçirdi.
Aslışah Alkoçlar, Kaan Demirağ, yarışı tribün arkadaşları Rosie Huntington-Whiteley ve Jason Statham ile birlikte izlediler.