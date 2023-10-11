Engin Altan Düzyatan'dan ‘Çöp Adam’a veda mesajı. Bu akşam final yapıyor

Star TV'de yayınlanan başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun paylaştığı Çöp Adam dizisi bu akşam final yapıyor. Düzyatan dizide canlandırdığı Tamer karakterine yaptığı bir paylaşımla veda etti.

Engin Altan Düzyatan'dan ‘Çöp Adam’a veda mesajı. Bu akşam final yapıyor

Star TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Çöp Adam dizisi yeni sezonda reytinglere yenildi. Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun başrollerini paylaştığı dizi bu akşam 30. bölümüyle ekran macerasını noktalayacak.

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Dizinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan 2 sezondur canlandırdığı Tamer karakterine veda etti. Düzyatan “Tamer ile yollarımız ayrılsa da Çöp Adam benim ve beraber çalıştığım herkesin hatıralarında güzel bir yerde kalacak… Başka projelerde görüşmek üzere…” dedi.

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Dizide travmatik sahnelere hayat veren Elçin Sangu da “Peri’ye veda ediyorum… beni ne kadar yorduğunu hem de ne kadar sevdiğimi söyleyerek…Umarım hiç kimse onun kadar yalnız kalmaz bu hayatta…” ifadelerini kullanarak karakterine veda etmişti.

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