Engin Altay’dan 'Sinan Oğan' yorumu: Suriyelilerle ilgili kendisine oy verenlere ne diyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Sinan Oğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararıyla ilgili “Sinan Oğan, şimdi Suriyelilerle ilgili kendisine oy verenlere ne diyecek çok merak ediyorum” dedi.

Engin Altay’dan 'Sinan Oğan' yorumu: Suriyelilerle ilgili kendisine oy verenlere ne diyecek

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bugün Safranbolu’da, Sinan Oğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılacak 2. turunda Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleme kararına tepki gösterdi. Altay, konuya ilişkin şunları söyledi:

“OĞAN, BUGÜNE KADAR ÇOK ÖN PLANA ÇIKARDIĞI MÜLTECİLERLE İLGİLİ TUTUMUNUN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI DA BU ŞEKİLDE GÖRÜLMÜŞTÜR”

“ATA İttifakı’na oy veren seçmenlerin Sinan Oğan gibi düşünmediklerini biliyorum. Gerek Vecdet Öz’ün gerekse Ümit Özdağ’ın da yaptığı açıklamaları bunu gösteriyor. Sayın Oğan, aldığı oyun büyük kısmını ATA İttifakı’ndan yani Zafer Partisi’ne ve Adalet Partisi’ne oy veren seçmenden almıştır. Oğan’ın Türkiye’deki en büyük iddiası Suriyelileri geri göndermektir. Daha 3 gün önce Erdoğan da Suriyelileri geri göndermeyeceğini açık seçik ifade etti. Şimdi anlıyorum ki Oğan’ın Suriyelileri geri gönderme iddiası gerçekte bir iddia değil konjonktürel bir durum. Sinan Oğan, şimdi Suriyelilerle ilgili kendisine oy verenlere ne diyecek çok merak ediyorum. Ancak Sayın Oğan’ın verdiği kararın Özdağ’ın da söylediği gibi ATA İttifakı’nı ve Zafer Partisi’ni bağlamadığı da çok açık. Takdir milletimizin ama Sayın Oğan'ın bugüne kadar çok ön plana çıkardığı mültecilerle ilgili tutumunun gerçeği yansıtmadığı da bu şekilde görülmüştür.”

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı Yaşam
Mersin ve Adana için sağanak uyarısı
'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa... Güncel
'Ben de bilim adamıyım' diyen AKP’li Malatya Belediye Başkanı’ndan skandal deprem yorumu: İnsanoğlu ne zaman azmışsa...
'Kendi genel başkanım taziye için telefon bile açmadı. Kılıçdaroğlu Iğdır'a kadar geldi' demişti. O fotoğraf gündem oldu Güncel
'Kendi genel başkanım taziye için telefon bile açmadı. Kılıçdaroğlu Iğdır'a kadar geldi' demişti. O fotoğraf gündem oldu
Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek Güncel
Sinan Oğan'ı yakacak twit ortaya çıktı. Erdoğan bu twiti hatırlayınca küplere binecek
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar Güncel
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın itirafına sert tepki: Montajcı sahtekar
‘Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır’ dedi ve ekledi ‘Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez’ Güncel
‘Türk Milliyetçisi Dava Arkadaşlarıma Çağrımdır’ dedi ve ekledi ‘Türkçülük ve Ümmetçilik yan yana gelemez’
"Yeni Türkiye"nin "köhne" kurgusu Yazarlar
"Yeni Türkiye"nin "köhne" kurgusu