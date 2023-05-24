CHP Gençlik Kolları duvarları 'Suriyeliler gidecek' yazılarıyla boyadı.

İkinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde ana gündem maddesi ülkedeki milyonlarca Suriyeli sığınmacı ve kaçak oldu.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçilmesi halinde Suriyeli sığınmacılar ile kaçakların en geç 2 yıl içerisinde ülkelerine gönderileceğini söyledi.



CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nun sözleri üzerinden duvarları "Suriyeliler gidecek" yazılarıyla boyadı. Görüntüleri CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik paylaştı.



Özdağ, CHP Gençlik Kolları’nın çalışmasıyla ilgili, “Öncelikle elinize sağlık gençler. Size Zafer Partisi’ndeki şablonları da verelim. Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım. Ancak sadece Suriyeliler değil Türkiye’yi dünyanın lunaparkı zanneden, kadınlarımıza cariye muamelesi yapan, sokaklarımızı uyuşturucu cennetine çeviren, selefi cihatçı örgütlenme yapan ve yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek. Bugün saat 11.00’i bekleyin.” dedi.

