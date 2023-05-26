Şam’da Türk birası 22 lira. Aynı bira Türkiye'de 46 lira. Suriye’deki Türk basketbolcu paylaştı

Suriye’de basketbol oynayan Kemal Canpolat, Türk markası Efes Pilsen’in Suriye’de daha ucuza satıldığını ortaya çıkardı.

Şam’da Türk birası 22 lira. Aynı bira Türkiye'de 46 lira. Suriye’deki Türk basketbolcu paylaştı

Editör: Ersoy Özdem

Suriye’nin günlük yaşamından yaptığı paylaşımlarla ülkede savaş olmadığını, hayatın normal akışında devam ettiğini takipçilerine gösteren Hataylı basketbolcu Canpolat, bu kez de Suriye’deki bira fiyatlarını paylaştı.

Canpolat yaptığı paylaşımla, AKP iktidarının fahiş vergi oranları sonucu lüks tüketim haline getirilen biranın en büyük markalarından yerli Efes Pilsen’in Suriye’de daha ucuz olduğunu gözler önüne serdi.

Türk basketçi, “Suriye’de Efes Pilsen biraları… Sizlere kötü bir haberim var dostlar, Suriye’de Efes Xtra 22 lira” notunu düştü.

Türkiye’de ise aynı bira 46 liraya satılıyor.

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