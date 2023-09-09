Enis Arıkan Burcu Biricik'in cinnet dansını kameraya aldı

Camdaki Kız adlı dizide birlikte oynadığı Burcu Biricik'le birlikte Kenan Doğulu konserine giden oyuncu Enis Arıkan, buradan paylaştığı esprili videoyla haziran ayında final yapan dizilerine gönderme yaptı.

Enis Arıkan Burcu Biricik'in cinnet dansını kameraya aldı

Ekranların uzun soluklu yapımları arasında olan ve geçen haziran ayında 82. bölümüyle seyircilerine veda eden Camdaki Kız dizisi ekranda kaldığı süre boyunca seyircilerinin beğenisini kazanmıştı.

Başrolünde Burcu Biricik'in oynadığı dizinin kadrosunda Enis Arıkan da yer alıyordu ve ikili sette başlayan arkadaşlığını gündelik hayata da taşımayı başardı.

Zaman zaman bir araya gelen ikiliden Enis Arıkan, Burcu Biricik'le birlikte gittiği Kenan Doğulu konserinden bir video paylaştı.

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Meslektaşı Biricik'i dans ederken görüntüleyen Arıkan, videonun üzerine "Yeni sezon Camdaki Kız rolü bana teklif edildiği için cinnet dansı yapıyor" notunu düştü.

Burcu Biricik de arkadaşının yaptığı paylaşımı kendi sayfasına taşıdı.

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