Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete el attı. Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Geçen sezon ekrana veda eden Camdaki Kız'daki rolüyle hafızlara kazınan oyuncu Burcu Biricik, butik otel açmak için kolları sıvadı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik ticarete el attı. Yeni mesleği herkesi şaşırttı

Kırmızı Oda, Hayat Şarkısı, Kuzgun gibi dizilerde rol alan Burcu Biricik en son Camdaki Kız dizisinde Nalan karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

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Sevilen yapımın final yapmasının ardından dinlenen Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.

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Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi. Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

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Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış. Burcu Biricik'in otelin hemen caddesinde ise evinin olduğu iddia edildi.

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