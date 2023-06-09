Burcu Biricik'ten dev bağış

Editör: Özlem KIRAL

Hem oyunculuk performansı hem de güzelliğiyle adından bahsettiren Burcu Biricik son olarak Camdaki Kız'da canlandırdığı Nalan rolüyle akıllara kazınmıştı. Bir kozmetik firmasıyla reklam anlaşması yapan oyuncu aldığı ücreti kız çocuklarının eğitimi için vakfa bağışladı.

34 yaşındaki Burcu Biricik bir kozmetik markasıyla bir yıllık reklam anlaşması yaptı. Bu anlaşmadan 2 milyon TL kazanan Burcu Biricik, kazandığı ücreti vakfa bağışladı.

Kendisi de babasız büyüyen Biricik, kız çocuklarına olan hassasiyetini belli etti. Burcu Biricik'in bağışladığı 2 milyon TL kız çocuklarının eğitimi için faaliyet gösteren bir vakıf tarafından kullanılacak.