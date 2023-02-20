Celal Şengör'den İstanbul depremi açıklaması: Eli kulağında

Yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör, olası İstanbul depremiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuşan Şengör, beklenen İstanbul depremine ilişkin "İstanbul için depremin eli kulağında. Ama bir tarih telaffuz edemeyiz. Mümkün değil. Dünyadaki bütün deprem camiasında hâlâ konuşulan; depremin önden kestirilmesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"ÖNDEN KESTİRİLMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Çamlıbel’in "Herhangi bir deprem için net bir tarih hesaplanabilir mi?" sorusuna ise Şengör, şöyle yanıt veriyor:

"Bunu kimse söyleyemez. Bunun hesabı 2000 yılında yapıldı ve o zaman denildi ki yüzde 67 ihtimalle önümüzdeki 50 yıl içinde İstanbul’u 7’den büyük bir deprem vurabilir. Bu hava tahmini gibidir. Tahmin yaparsın, çıkmaz. Çünkü deprem bir kırık olayıdır, çok derinde oluyor. Bunun önden kestirilmesi mümkün değildir. Önden kestirmek ne demektir? Yer ve zamanı söyleyeceksin. Bunu söylemek mümkün değildir."

Kuzey Anadolu Fayı ile Marmara fayı arasında bir korelasyon olup olmadığına değinen Şengör, "Var, direkt. Marmara Fayı, Kuzey Anadolu Fayı’nın devamıdır" dedi.

Şengör, Prof. Cenk Yaltırak’ın analizi bu iki fayın kırılması arasında tarihsel olarak aşağı yukarı 20-30 senelik bir aralık olduğu tezini ise reddetti.

"HER 250 SENEDE BİR BÜYÜK BİR DEPREM VURUYOR İSTANBUL’U"

Şengör, "Neden 1999’daki Gölcük Depremi’nden sonra teyakkuza geçtiniz ve İstanbul’u vuracak depremin çok yaklaştığı öngörüsünü dile getirmeye başladınız?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Çünkü burada bir gerilme hesabı yapıldı. İstanbul’un hemen güneyinde Coulomb Teorisi’ne dayanan bir maksimum gerilme tespit edildi. Bizans’tan bu yana gelen zaman aralıklarına bakarsan yaklaşık her 250 senede bir büyük bir deprem vuruyor İstanbul’u. Bu hesabı ya Rockwell ya da Tom Parsons yapmıştı. Buna göre 2000’de yapılan ve hem tarihsel depremleri hem de Coulomb teorisini birlikte içeren analiz size söylediğim ihtimal hesabını gösteriyor. Daha başka bunun üzerine konabilecek bir veri yok."

"2019 Silivri depreminden sonra da mı devlet bu işe başka türlü bakmaya başlamadı?" sorusuna yanıt veren Şengör, "Hayır, bakmıyor. Adamı yok" dedi.

"HER ŞEYE RAĞMEN GÜVENDİĞİM BİR KURUM VAR BENİM TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ"

Şengör şöyle devam etti:

"Liyakat. Kaliteli yerbilimci Türkiye’de çok az. Bir elin parmakları kadar. Mesela benim gibi adamlar başına bir şey gelir korkusuyla devletle çalışmak istemiyor. Her şeye ve her şeye rağmen güvendiğim bir kurum var benim; Türk Silahlı Kuvvetleri."

"BU KADAR KISA ZAMANDA NE YAPABİLİRSİNİZ?"

Liyakatsizliğe bağlı olarak depreme ilişkin çalışmaların da olamayacağını söyleyen Şengör, "Bu kadar kısa zamanda ne yapabilirsiniz?" diye sordu. Celal Şengör ayrıca İstanbul depremini de bugünkü koşullarda yaşayacağımızı söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından “askerden çok geç faydalanıldı” eleştirilerine değinen Şengör, şu ifadeleri kullandı:

"E kardeşim canına okudular ordunun. O Balyoz’lar falan ne rezillikti. Ne istediler de vermedik dendi, hatırla! Orduda da herkes birbirinden korkar oldu."