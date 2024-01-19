Ensesi kalın bebeklere dikkat

Perinatolog Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Mustafa Behram, ense kalınlığı 3 mm sınırını aşan her bebek için otomatik olarak “Down Sendromu” teşhisi konulmasının yanlış olduğunu vurguluyor.

TARAMA TESTLERİNİN ÖNEMİ

Erken Teşhis

11-14. haftalar arasında yapılan tarama testleri, Down Sendromu riskini belirlemeye yardımcı olur.

Ultrason Ölçümleri

Ultrason ile ölçülen ense kalınlığı, Down Sendromu riskini gösterebilir, ancak kesin tanı için ek testler gereklidir.

Doğru Tanı

Kesin tanı için CVS ve amniyosentez gibi işlemler yapılmalıdır.

RİSKLİ GEBELİKLERDE YAPILMASI GEREKENLER

Uzman Takibi

Ense kalınlığı 3 mm’den geniş olan fetuslar için perinatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Detaylı Analizler

Tüm tarama testleri eksiksiz yapılmalı ve genetik hastalıkların tanısı için yüksek doğruluk payı olan testler uygulanmalıdır.

Dr. Behram, gebelik süresince yapılan rutin tarama ve tanı testlerinin, çeşitli hastalıkların önceden saptanabilmesine imkan sağladığını ve Down Sendromu riskinin hesaplanmasında hayati önem taşıdığını belirtiyor. Sağlıklı bir gebelik süreci ve sağlıklı bebekler için bu testlerin önemi büyük.