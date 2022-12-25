Doğal gaz hizmet bedellerine dev zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2023 yılı için Doğal gaz Dağıtım Sektörü Bağlantı ve Hizmet Bedellerine İlişkin Usul ve Esaslar’da yer verilen bedellerin belirlenmesine yönelik kararında, söz konusu bedellerin üst sınırlarını belirleyerek, yayınladı.

BAKAN DÖNMEZ ZAM YOK DEMİŞTİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 4 gün önce yaptığı açıklamada yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını belirtmişti.

Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili konuşan Dönmez "Arkadaşlar şu anda çalışıyorlar, ilk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Kısa süre içerisinde takvimi açıklayacağız inşallah" sözlerini kullanmıştı. Bakan Dönmez, elektrikte de şu anda zam öngörmediklerini söylemişti.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

01 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak üst sınırlar, geçen yıla göre yüzde 83,33 ile yüzde 84,74 arasında değişen oranlarda arttırıldı.

Buna göre KDV hariç olarak tespit edilen tavan fiyatlar ve artış oranları şöyle oldu:

BAĞLANTI BEDELLERİ

Abone bağlantı bedeli: 2.135 TL (%84,36)

İlave abone bağlantı bedeli: 1.857 TL/100m2 (%84,40)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 1.457 TL (ilk 100m için) (%84,43)

Bağlantı kontrol ve onay bedeli: 9 TL (ilave her 1m için) (%83,67)

Güvence bedeli kombi: 1.352 TL/adet (%84,44)

Güvence bedeli soba: 1.199 TL/konut (%84,46)

Güvence bedeli merkezi sistem: 1.199 TL/BBS (%84,46)

Güvence bedeli ocak: 77 TL (%83,33)

Güvence bedeli şofben: 153 TL (%84,33)

Ön ödemeli sayaç değişim bedeli: 684 TL (%84,36)

Sayaç açma kapama bedeli: 66 TL (%83,33)

Servis kutusu söküm bedeli: 581 TL (84,44)

İÇ TESİSAT İŞLEM BEDELLERİ

G4, G6 tip sayaçlar: 116 TL/adet (84,12)

G10, G16, G25 tip sayaçlar: 218 TL/adet (%84,74)

G40, G65, G100 tip sayaçlar: 433 TL/adet (%84,25)

G160, G250, G400 tip sayaçlar: 660 TL/adet (%84,35)

G400’den büyük tip sayaçlar: 889 TL/adet (%84,43)

Kolon hattı: 116 TL/proje. (%84,12)

EPDK geçen yıl fiyatlandırmadığı ön proje hizmet bedelini de 2023 yılı için proje başına 39 TL olarak duyurdu.

Dağıtım şirketleri, EPDK’nın kararında belirlenen bedel üst sınırlarını erişim sınırı olmaksızın ve kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde kendi internet sitelerinin ana sayfasında, süresiz olarak yayınlamak zorunda olacaklar.